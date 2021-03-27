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أسامة الأزهري يؤم المصلين في صلاة الغائب على أرواح شهداء قطاري سوهاج

10:50 م السبت 27 مارس 2021
أسامة الأزهري يؤم المصلين في صلاة الغائب على أرواح شهداء قطاري سوهاج

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

أدى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث قطاري سوهاج، في البيت المحمدي، بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ محمد زكي بداري أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، والدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر خادم البيت المحمدي .

ودعا الدكتور أسامة الأزهري، بالرحمة لشهداء حادث قطاري سوهاج، وأن يصبر الله أهليهم وذويهم، وأن يشفي المصابين، وأن يحفظ مصر من كل شر وسوء، وأن يصرف عن مصر والدنيا كلها الوباء والبلاء.

وأكد الأزهري خلال كلمته، أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان مشروع وقد ألف أئمة العلم في تعظيم هذه الليلة مؤلفات كثيرة ومنهم الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية -رحمه الله- حيث ألف " رسالة في ليلة النصف من شعبان" وكذا الشيخ المحدث عبدالله الغماري فكتب "حسن البيان في ليلة النصف من شعبان"، وغيرهم كثير مشيرا إلى أن الله عظم شأن بعض الأماكن والأزمنة كالمساجد كونها خير بقاع الأرض، ووقت السحر، ويوم الجمعة، وشهر رمضان، و فضل بعض النبيين على بعض، وقد أمرنا الله أن نعظم ماعظمه " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب" .

وأوصي الأزهري بإحياء ليلة النصف من شعبان بالدعاء وقراءة القرآن وأن نجعل قلوبنا عامرة بالمحبة والإجلال، ودعا الله أن يتجلي وينظر إلى قلوبنا فيغفر لنا.

أسامة الأزهري حادث قطاري سوهاج الأزهر الشريف إبراهيم الهدهد صلاة الغائب

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