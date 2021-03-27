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القوى العاملة: السعودية تبدأ تحصين العاملين في 3 أنشطة من فيروس كورونا اعتباراً من شوال

01:50 م السبت 27 مارس 2021
القوى العاملة: السعودية تبدأ تحصين العاملين في 3 أنشطة من فيروس كورونا اعتباراً من شوال

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يفيد بتحصين العاملين في 3 أنشطة من فيروس كورونا.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير على مدار الساعة مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة تتجه لحماية الصحة العامة من خلال فرض التحصين من فيروس كورونا للعاملين بعدد من الأنشطة، وذلك ابتدا من شهر شوال 1442 هجرية.

وأضاف الملحق العمالي، في تقريره للوزير، إن الأنشطة المستهدفة لفرض التحصين هي المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحال الحلاقة الرجالي، وصالونات التجميل النسائية، مشيرا إلى أن الخيارات المتاحة في هذا الشأن تحصين العاملين عبر أخذ اللقاحات، والفحص الأسبوعي للعاملين بالأنشطة: فحص PCR سلبي كل 7 أيام، والفحص على نفقة المنشأة لموظفيها.

وأوضح عبد الرازق، أن من مزايا التحصين، حماية الصحة العامة للمجتمع، وتفادي ظهور أي تفشيا في الأنشطة، والسعي لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع في أخذ اللقاحات.

القوى العاملة السعودية فيروس كورونا محمد سعفان

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