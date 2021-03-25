وزير القوى العاملة يشارك في تشييع جثمان رئيس نقابة عمال الزراعة

كتب – يوسف عفيفي:

شارك محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، في جنازة تشييع جثمان الراحل محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس اتحاد محلي عمال القليوبية، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وبحسب بيان اليوم، شارك في الجنازة، أيضا، عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة واللجان النقابية، وعدد كبير من قدامي النقابيين والعمال من مختلف القطاعات.

وقال الوزير، إن الراحل كان نموذجا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل وخدمة العمال وتحقيق مطالبهم، وطوال مسيرته النقابية ظل يجوب ميادين العمل المختلفة حباً منه في العمل والعمال حتى فارقنا بجسده، ولكنه يحيا معنا بأعماله النقابية، لقد أحب العمال فبادلوه الحب بالحب والعطاء، وسوف يظل معنا تاريخا نقابيا مشرفا وسيرة جميلة وعطرة يستلهم زملائه النقابيين سيرته في حب العمل النقابي ليستكملوا مسيرته في كل المحافل والأوساط، سائلًا الله أن يلهم أهل الفقيد الصبر والسلوان، وأن يسكنه فسيح جناته