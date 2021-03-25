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حدث في 8 ساعات| السيسي يؤكد دعم مصر لليبيا وإعلان فرص عمل للمصريين في السعودية

08:32 م الخميس 25 مارس 2021
حدث في 8 ساعات| السيسي يؤكد دعم مصر لليبيا وإعلان فرص عمل للمصريين في السعودية

حدث في 8 ساعات

كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وموافقة الحكومة على المخطط الاستراتيجي العام لـ "حدائق العاصمة"، وإصدار وزير الإسكان حركة تغييرات وتنقلات موسعة بأجهزة المدن الجديدة، وتوافر فرص عمل للمصريين بالسعودية براتب يتخطى 3 آلاف ريال.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

القوى العاملة الرئيس السيسي مصطفى مدبولي الطقس التنمية المحلية محمود شعراوي الصحة العالمية الدرن

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