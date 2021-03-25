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الجامع الأزهر يختتم تدريب المجموعة الثالثة من الواعظات على الفتاوى النسائية

07:06 م الخميس 25 مارس 2021
الجامع الأزهر يختتم تدريب المجموعة الثالثة من الواعظات على الفتاوى النسائية

الأزهر يختتم تدريب المجموعة الثالثة من الواعظات

كتب - محمود مصطفى:

اختتمت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف تدريب المجموعة الثالثة من الواعظات على الفتاوى النسائية، لإعدادهم للعمل داخل اللجنة من خلال التدريب على فهم طبيعة العمل والتواصل الفعّال مع جمهور المستفتيين، وذلك في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بتفعيل دور واعظات الأزهر الشريف.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الاستعانة بـ واعظات الأزهر يأتي في إطار تطوير لجان الفتوى المنتشرة في مراكز الجمهورية، والحاجة إلى الاستعانة بهن خاصة فيما يتعلق بالاستماع لبعض الأسئلة التي تستشعر فيها المستفتية أي نوع من الحرج.

وأضاف عياد أن هذه المشاركات تأتي بعد عدد من البرامج التدريبية التي تلقتها واعظات الأزهر الشريف تحت عنوان: «صناعة مُفتية»، والتي عُقِد قسمها النظري بمجمع البحوث الإسلامية، في حين عُقِد قسمها العلمي بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، إلى جانب ورش عمل تنمية مهارات الواعظات في مجال الفتوى.

فيما أشارت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إلى أن توزيع الواعظات للعمل داخل لجنة الفتوى بالجامع الأزهر ولجان الفتوى بالمحافظات، ما هو إلا نتاج لحصاد من البرامج التدريبية المكثفة، مؤكدة ضرورة وجود الواعظات في هذا المضمار المهم؛ لطرح ثمار ما تم تلقيه وتعلمه والتدريب عليه خلال الأعوام الماضية.

الجامع الأزهر الفتاوى النسائية لجنة الفتوى أحمد الطيب

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