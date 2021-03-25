آلاف التأشيرات لمصر.. موعد بدء العمل في الحج ونصيب كل شركة عقب التشغيل

كتب- يوسف عفيفي:

تداول عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، أنباء بشأن تخصيص المملكة العربية السعودية، نحو 30 ألف تأشيرة لمصر هذا العام 2021.

ورحب أصحاب الشركات، عبر "فيسبوك"، بالعدد المخصص لمصر، في ظل الظروف والإجراءات الراهنة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأشاروا، إلى أن هناك ثلاث جهات بمصر تنظم الحج وهم وزارات (السياحة والداخلية والتضامن) ومن المتوقع أن تحصل كل وزارة على 10 آلاف تأشيرة، وعدد الشركات السياحية 2600 شركة، وهذا يعني أن كل شركة ستحصل على 4 أو 5 تأشيرات فقط من إجمالي التأشيرات.

وأعلنت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، في تصريح لمصراوي، جاهزية مصر لتنفيذ موسم الحج تحت أي وضع، لافتة إلى انتظار وزارة السياحة ضوابط المملكة العربية السعودية المنظمة للحج والأعداد المستهدفة والسن وآلية الدخول والخروج من وإلى المملكة.

من ناحيته، أكد علي المانسترلي، عضو غرفة شركات السياحة السابق، على أن المؤشرات الجارية في الجانبين المصري والسعودي بشأن الحج تبشر بانفراجه لتشغيل الموسم، معتمداً على خطة موضوعة من جانب وزارتي الصحة والسياحة ليبدأ عودة رحلات السفر، وأهمها الحج، كونه ضمن أولويات المواطن المصري لقضاء الفريضة.

وأشار المانسترلي، في تصريح لمصراوي، إلى أن الحديث عن أسعار برامج الحج سابق لأوانه، متابعا: علينا التريث حتى إصدار المملكة العربية السعودية الضوابط المنظمة للحج بشكل رسمي وخاصة الأعداد.

ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، قال إن تخصيص وزارة الصحة اللقاح للحج، بادرة أمل لتنفيذ الحج هذا العام، وعدم وجود موانع من الدولة المصرية لتنفيذ الموسم.

وأكد سلطان، لمصراوي، أن توفير اللقاح شرط أساسي من شروط المملكة، لكن يتبقى الضوابط السعودية الخاصة بالحج، والتي تحدد آلية العمل منها: الأعداد والأعمار والتباعد والتسكين واللقاح والدخول والخروج، وغيرها من الضوابط الأخرى التي ستلعب دورا أساسيا في تنفيذ الحج هذا العام.

وحول من يتحمل تكاليف اللقاح، قال سلطان: لا يوجد أدنى مشكلة في تكلفة اللقاح، كون الشركات تتكلف يوميا أضعاف قيمة اللقاح، ويجب التنسيق مع الجانب الحكومي في هذا الأمر، لأن هناك أكتر من جهة تنفذ الحج (الداخلية، والتضامن، والسياحة)، وأعتقد أن الحكومة ستوحد طريقة أخذ اللقاح في الثلاث جهات.

وعن الأسعار، توقع سلطان، أن ترتفع أسعار الحج ضعف العام قبل الماضي، لتصل لـ 100 ألف جنيه حدا أدنى للحج الاقتصادي، نظرا للتسكين والنقل وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة بهم.

من ناحيته، ناشد أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، وزارة السياحة بضرورة التواصل مع الجانب السعودي، لمعرفة الضوابط السعودية والأعداد، ثم الإعلان عن الضوابط المصرية لتتمكن الشركات من العمل في الموسم، كون العمل بالحج ليس كالعمرة وإنما له إعدادات كثيرة، فيحب أن ننتهي منها في أوائل شهر ذو القعدة المقبل.

وأشار البكري، لمصراوي، إلى ضرورة معرفة الحكومة إمكانية قبول المملكة للقاح الصيني من عدمه، لافتا إلى ارتفاع الأسعار نتيجة الإجراءات الاحترازية الصعبة والتباعد المؤكد خلال أداء المناسك ما يزيد الأسعار بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60%.

وتابع البكري: يتوقع أن الحج الاقتصادي سيبدأ من 70 إلى 80 ألف جنيه بدون الطيران على أن يصل لـ 100 ألف جنيه شاملا تذاكر الطيران.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن تخصيص شحنات لأغراض الحج والسفر، وأن كل من يسافر للحج سيتلقى اللقاح، استعدادا للحج والسفر للخارج عندما يحل موعدهم، وذلك مع الجهات المعنية بشأن توفير اللقاحات.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السعودية، الضوابط الصحية للحج لعام 2021، والتي تضمنت إلزام الحجاج القادمين من الخارج بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، مع إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إليها، وذلك وفقاً للصحف السعودية.