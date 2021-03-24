22 ألفا للملاكي.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مبادرة "إحلال السيارات المتقادمة"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 575 لسنة 2021 بشأن تنفيذ مبادرة منح الحافز الأخضر لمالكي السيارات الأجرة والميكروباص التي تعمل بالأجرة الملاكي التي مضت على صنعها عشرون سنة مقابل إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز.

وجاء في المادة الأولى من القرار يمنح ماكو سيارات الأجرة (التاكسي) وسيارات الميكروباص التي تعمل بالأجرة والسيارات الملاكي التي مضت على صنعها 20 سنة الذين يشاركون في مبادرة إحلال هذة المركبات بأخرى جديدة، حافزا ماليا يسمى "الحافز الأخضر"، مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي وذلك وفقا للنسب الأتية:

سيارات الأجرة التاكسي 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه.

سيارات الميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه.

سيارات الملاكي 10% من قيمة السياراة بحد أقصى 22 ألف جنيه.