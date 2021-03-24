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كورونا في 24 ساعة| 138 مركزًا لتلقي اللقاحات تعمل من اليوم و3 آلاف حالة وفاة في البرازيل

07:00 ص الأربعاء 24 مارس 2021
كورونا في 24 ساعة| 138 مركزًا لتلقي اللقاحات تعمل من اليوم و3 آلاف حالة وفاة في البرازيل

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، كما تم تسجيل 648 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بجانب 43 حالة وفاة جديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء
هل يتم تجريب مصل كورونا علينا؟ استشاري مناعة يجيب (فيديو)
ألمانيا مغلقة في عطلة عيد الفصح.. والمملكة المتحدة تحيي ضحايا الوباء
وكالات أمريكية تعرب عن القلق بشأن استخدام أسترازينيكا بيانات قديمة عن لقاحها
عوض تاج الدين: لن يستخدم لقاح دون الحصول على موافقة من هيئة الدواء المصرية
الكرملين: لن نفصح عن نوع اللقاح الذي سيتلقاه الرئيس بوتين
خريطة مراكز التطعيم المعتمدة لصرف لقاح كورونا في المنيا
جاهزون.. نائبة وزير السياحة تعلق على توفير وزارة الصحة لقاحات كورونا للحجاج
نائبة وزير السياحة: ننسق مع وزارة الصحة لتطعيم العاملين بلقاح كورونا
5 أشياء يمكنك القيام بها بأمان بعد الحصول على لقاح كورونا
"الصحة": 138 مركزًا لتلقي لقاحات كورونا تعمل من الغد (قائمة بالأسماء)
البرازيل تسجل 3 آلاف وفاة بكورونا في أعلى حصيلة يومية
عوض تاج الدين: دخول مصر في موجة ثالثة لكورونا أمر واد

وزارة الصحة فيروس كورونا حالات وفاة البرازيل كورونا في 24 ساعة

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