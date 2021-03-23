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الأعلى للإعلام ينظم جلسة حوارية عن سد النهضة بحضور وزير الري

01:58 م الثلاثاء 23 مارس 2021
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كتب مينا غالي:

بدأت منذ قليل، الجلسة الحوارية المغلقة التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تحت عنوان "تطورات قضية سد النهضة" بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو، وتأتى الندوة بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من رؤساء تحرير الصحف وكبار الإعلاميين والصحفيين.

ويتطرق اللقاء إلى الحديث عن كل التفاصيل الخاصة بقضية سد النهضة ويجيب وزير الموارد المائية والرى عن كافة الأسئلة المتعلقة بالقضية.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللقاء يعد واحدا من أهم اللقاءات التي يهتم بها كل مصري، وأن الاجتماع يشهد مناقشات تفصيلية وأن الفترة الحالية تحتاج لرفع درجات الوعي بشأن ما يحدث فى قضية المياه وسد النهضة.

جلسة حوارية الأعلى للإعلام سد النهضة اثيوبيا وزير الري محمد عبد العاطي كرم جبر

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