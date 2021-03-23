ولاية أمريكية ثالثة تتيح لقاحات كورونا للجميع
واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت ولاية ويست فرجينيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها ستمنح جميع البالغين الحق في الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن ولاية ويست فرجينيا انضمت إلى ولايتي ألاسكا وميسيسيبي في جعل كل شخص يزيد عمره عن 16 عاما مؤهلا.
وقال حاكم نيويورك، أندرو كومو إن السكان الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما يمكنهم التسجيل للحصول على اللقاحات بدءا من يوم الثلاثاء.
وأعلنت ولاية تينيسي أن جميع البالغين سيكونون مؤهلين اعتبارا من الخامس من أبريل.
تأتي هذه الخطوات تلبية لمساعي إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إعطاء اللقاحات للجميع بحلول مايو المقبل.
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