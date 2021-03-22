أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

أبو الغيط عن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي: قضية حق سياسي وتاريخي

12:45 م الإثنين 22 مارس 2021
أبو الغيط عن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي: قضية حق سياسي وتاريخي

أحمد أبو الغيط

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إنه تعطلت فرص الحل السلمي للقضية الفلسطينية خلال السنوات السابقة.

وأضاف أبو الغيط، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحد ممثلي الجامعة، أن الصراع في الأصل هو قضية حق سياسي وتاريخي للشعب الفلسطيني تمثل الحقوق الفلسطينية ركنًا رئيسيًّا لها.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجًا"، اليوم الإثنين، بأحد فنادق وسط القاهرة.

وتابع أبو الغيط: تسعى دولة الاحتلال إلى أخذ القضية إلى منحنيات أخرى؛ لتعطيل مسار عملية التفاوض.

وأشاد أمين عام جامعة الدول العربية، في كلمته، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في أفعال وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

يشارك في افتتاح المؤتمر ممثلون عن حكومة مصر، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، عبر تطبيق زووم.

ويشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي، وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القضية الفلسطينية

الخبر التالى:

الآن .. نتيجة الفصل الدراسي الأول لأولى وثانية ثانوي بالرقم القومي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 195418

    عدد المصابين

  • 149934

    عدد المتعافين

  • 11598

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الآن .. نتيجة الفصل الدراسي الأول لأولى وثانية ثانوي بالرقم القومي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا