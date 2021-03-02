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"صناعة النواب": نسعى لوضع خريطة صناعية للمستثمرين في مصر

11:31 م الثلاثاء 02 مارس 2021
"صناعة النواب": نسعى لوضع خريطة صناعية للمستثمرين في مصر

حضور الوزيرة جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب

كتب- نشأت علي:
قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك تعاون كبير بين الوزارات المختلفة سواء الصناعة أو الاستثمار أو التموين أو الزراعة، مشيرًا إلى أن هذه الوزارات المتداخلة متعاونة معنا بشكل جيد.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان وزيرة الصناعة والتجارة بحضور الدكتورة نيفين جامع، أن الوزيرة جاءت ببعض البيانات التي طالبتها اللجنة للاطلاع عليها، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى بالتعاون مع الوزارة وضع خريطة صناعية للمستثمرين في مصر وذلك من خلال معرفة نوع الاستثمار وتحديد الأسعار المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أن هناك أفكار كثيرة من لجنة الصناعة للوزارة خارج الصندوق ستعمل على حل عدد كبير من المشاكل التي تراجع المستثمرين دون إضافة أي أعباء، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت وزير المالية بقيمة الأرباح التجارية على قطاع الصناعة من الفترة ٢٠١٤ حتى الفترة ٢٠٢٠ لمعرفة قيمة الخسارة.

وشدد "معتز"، على أن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة وتقدم ملحوظ في الصناعة وذلك من خلال التناغم بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أنه يثق أن أي وزير يسعى أن تكون بلدنا في احسن حال قائلا: "متفائل بوزير المالية ووزيرة الصناعة".

لجنة الصناعة مجلس النواب نيفين جامع

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