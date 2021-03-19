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كورونا في 24 ساعة| 4 مخاطر للتدخين خلال الجائحة.. وإصابات كورونا عالميًا تجاوزت 121 مليونًا

07:00 ص الجمعة 19 مارس 2021
كورونا في 24 ساعة| 4 مخاطر للتدخين خلال الجائحة.. وإصابات كورونا عالميًا تجاوزت 121 مليونًا

فيروس كورونا

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 399 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148823 حالة حتى اليوم.

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192840

    عدد المصابين

  • 148424

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121682964

    عدد المصابين

  • 98089534

    عدد المتعافين

  • 2688434

    عدد الوفيات

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