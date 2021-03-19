كورونا في 24 ساعة| 4 مخاطر للتدخين خلال الجائحة.. وإصابات كورونا عالميًا تجاوزت 121 مليونًا

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 399 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148823 حالة حتى اليوم.

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