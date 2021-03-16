"الأعلى منذ بداية العام".. تركيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا في 2021

تركيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

وكالات

‏سجلت تركيا، اليوم الثلاثاء، 16749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في آخر 24 ساعة، كأعلى ارتفاع يومي حتى الآن منذ بداية العام الجاري، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وتعد حصيلة الإصابات المعلنة اليوم، هي ثاني أكبر حصيلة للإصابات في تركيا خلال عام 2021، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين، عن تسجيل 15503 إصابات جديدة بكورونا.

وسجلت تركيا إجمالي إصابات بلغ 2 مليون 911 و642، بالإضافة إلى مجموع وفيات بالفيروس بلغ ما يقارب الـ30 ألف حالة.