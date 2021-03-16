الحكومة تكشف الملامح الأساسية للاستثمارات المخصصة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، واسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط، والدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمى، بوزارة التخطيط.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع التأكيد على أن الدولة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال موازنة العام المالي الجديد 2021/2022، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي من بينها مشروع تطوير القرى المصرية.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملامح الأساسية للاستثمارات المخصصة لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في ضوء خطة العام المالى 2021/2022، وتوزيع تلك الاستثمارات على مختلف جهات الإسناد.

وأشارت الوزيرة إلى أن تلك المخصصات موجهة لاستكمال تنفيذ المشروعات الجارى إقامتها، إلى جانب الدخول في مشروعات جديدة، لافتة فى هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الصحة، فإنه من المستهدف استكمال إنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات، إلى جانب تنفيذ مستشفيات جديدة، ووحدات رعاية أساسية، وذلك بمختلف المدن والقرى المستهدفة فى إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.

وتناولت الدكتورة هالة السعيد، المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات قطاع التربية والتعليم، حيث من المقرر استكمال تنفيذ عدد من الفصول الدراسية، وتطوير مدارس قائمة، على مستوى القرى المستهدفة، مشيرة إلى أن مشروعات وزارة الشباب والرياضة تتضمن إنشاء وتطوير وتجهيز مراكز شباب وملاعب خماسية، إلى جانب تنفيذ مشروعات الرى الحديث بقرى "حياة كريمة"، واستكمال تأهيل وتبطين الترع، والدخول في مشروعات جديدة في هذا الصدد، فضلاً عن تنفيذ المشروعات الخاصة برصف الطرق التى تربط القرى بالمراكز والمحافظات بما يسهم فى تيسير الحركة بينها.

وأضافت الوزيرة أن المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال العام المالى 2021/2022 في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تتضمن استكمال تنفيذ نحو 266 مشروعاً جارى تنفيذها في هذا القطاع، إلى جانب توصيل شبكة الاتصالات الأرضية بالقرى المستهدفة. ​