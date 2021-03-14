أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

في 5 نقاط.. محمد علي خير يشرح كيفية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة

11:40 م الأحد 14 مارس 2021
في 5 نقاط.. محمد علي خير يشرح كيفية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة

الإعلامي محمد علي خير

(مصراوي):

علق الإعلامي محمد علي خير، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد للبنك المركزي بإتاحة مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، تسدد على 30 سنة، وبفائدة 3%، قائلًا: "خبر مهم جدًا".

وقال خير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الرئيس يوجه البنك المركزي لإطلاق مبادرة لتمويل الوحدات السكنية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% سنويًا.. هذا قرار عظيم للآتي أولًا.. لو حضرتك من متوسطي الدخل من العاملين بقطاعات البنوك والاتصالات والبترول، وعاوز تشتري شقة سعرها كاش مليون جنيه، البنك هيشتري لك الشقة وتسددها مثلًا على 10 سنوات بزيادة 300 ألف جنيه، ثانيًا: لو من محدودي الدخل وهتشتري شقة بـ400 ألف جنيه وعاوز البنك يمولها على 15 سنة الـ400 ألف هتسددهم 580 ألف جنيه على 15 سنة".

وأضاف: "ثالثًا سيتم وضع ضوابط للمبادرة بأن تكون الشقة مبنية وليست تحت الإنشاء وغير مخالفة، وأن يسدد المشتري نسبة من 10 إلى 20% من ثمنها مقدمًا كضمان جدية، رابعًا سينتج عن هذه المبادرة تنشيط السوق العقاري الميت منذ سنتين ع الأقل والسوق العقاري يجر وراءه أكثر من 100 صناعة"ز

وتابع: "خامسًا التمويل يصل إلى 30 سنة وهذا يحدث في كل دول العالم المحترم، لأن مفيش شخص أو شاب لسة بادي حياته بيشيل اتنين مليون جنيه وبيشتري بيهم شقة، سادسًا اتمنى من البنك المركزي يطلق مبادرة مماثلة كي يمتلك المصريون سيارات بالتقسيط المريح وبفائدة معقولة.. مبادرة رائعة وتصب لصالح المواطن".

محمد علي خير مبادرة التمويل العقاري البنك المركزي السيسي

الخبر التالى:

"مشروعات النواب" توافق على قرار السيسي بتعديل البروتوكول التنفيذي بين مصر وإيطاليا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190924

    عدد المصابين

  • 147234

    عدد المتعافين

  • 11300

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:44 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا