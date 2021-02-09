تحفيزًا للتجارة والاستثمار.. "النواب" يقر منحة بين مصر والولايات المتحدة



وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، والموقع بتاريخ 2020/6/29.



ويهدف التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، إلى إضافة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 26 مليونًا و500 ألف و870 دولارًا كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ للاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع.



وأشار التقرير البرلماني إلى تطور العلاقات المصرية- الأمريكية منذ عدة سنوات، لتصبح قائمة على توفير الفرص والآليات الحقيقية التي تسمح بزيادة التجارة البينية والاستثمارات وتنمية مهارات الثروة البشرية وزيادة عدد السائحين، وتستند هذه العلاقات إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وعلى الأصعدة كافة؛ خصوصًا أن السوق الأمريكية تعتبر من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية؛ لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي.



ووفقًا للتقرير، تحرص القيادة السياسية في كلتا الدولتَين على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، فضلًا عن بحث توسيع التعاون المشترك في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.



يُشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتَين المصرية والأمريكية بتاريخ 2014/9/30، وتم إدخال ثلاثة تعديلات على هذه الاتفاقية في هذا الشأن، وتسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال: تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.