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دحر الإرهاب.. وكيل تشريعية البرلمان: تعديلات المرور تحافظ على الأمن القومي

11:40 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
دحر الإرهاب.. وكيل تشريعية البرلمان: تعديلات المرور تحافظ على الأمن القومي

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:
أكد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تسجيل المخالفات المرورية بصورة إلكترونية، في تعديلات قانون المرور، يوفر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على العنصر البشري.

وأشار الطماوي إلى ذلك سوف يساعد في رصد الحركة في كافة الطرق، وخاصة بعد التوسع بها خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن مشروع القانون يغطي بعض الأمور التي تتعلق بالأمن القومي، حيث سيساهم في دحر باقي قوي الإرهاب التي يمكن أن تتحرك من مكان لمكان عبر الطرق السريعة.

ووجه الطماوي الشكر للجنة الدفاع والأمن القومي علي إعداد التقرير حول التعديلات، وللمقرر علي عرض ملخص المشروع، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية على التعديلات المقترحة.

مجلس النواب قانون المرور

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