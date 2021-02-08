التنمية المحلية: تحصيل 11 مليار جنيه واسترداد 2.47 مليون فدان من أملاك الدولة

كتب- نشأت علي:

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، موقف تقنين أراضي الدولة منذ بدء التقنين، وحتى بداية شهر فبراير الجاري، حيث بلغ عدد الطلبات الجادة 190747 طلبًا، كمل بلغ عدد الطلبات التي تم معاينتها 109368 طلبًا بنسبة 57 % وهذه الطلبات هي المسجلة بمنظومة التقنين فعليًا، وأنهت المحافظات أكثر من 66% من المعاينات وجاري تسجيلها في المنظومة.

وأكد شعراوي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة النائب أحمد السجيني وحضور عدد من النواب وأعضاء اللجنة، أن عدد الطلبات التي تم رفض تقنينها 21411 طلبًا وجاري التنسيق مع المحافظات بشأن ما تم استرداده، وما لم يتم استرداده لإدراجه في موجات الإزالة المقبلة، وأسلوب استغلال الأراضي التي تم استردادها بالتنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة.

وأضاف الوزير أن عدد العقود التي تم تحريرها منذ بدء التقنين عدد 25543 عقدًا كما بلغ عدد العقود المنتظر التعاقد عليها المستوفاة للشروط 37616 طلبًا، ومنتظر إنهاء لجان التسعير والبت وتم تشكيل لجان للمرور على المحافظات للإسراع من عملية التسعير وإجراءات لجان البت.

وفيما يخص المساحات التي تم التعاقد عليها قال " شعراوي " الأراضي الصحراوية 187.2 ألف فدان والأراضي المباني 5.7 مليون م2 والقيمة المالية لقيمة العقود فى حالة السداد بالكامل 14.4 مليار جنيه

كما بلغ إجمالي ما تم تحصيله 11.2 مليار جنيه .

وحول موقف التعديات والإزالات للمخالفات على أملاك الدولة خلال الفترة من 17/5/2017 وحتى 31/12/2020، أوضح "شعراوي" أن أراضي الدولة المتعدي تقديريًا فيما يخص الأراضي الصحراوية 2.9 مليون فدان والأراضي المباني 231.5 مليون م2.

وفيما يخص الأراضي التي تم إزالتها واستردادها، أكد شعراوي أن الأراضي الصحراوية المستردة حوالي 2.47 مليون فدان والأراضي المباني 189.94 مليون م2، والمتبقي من الأراضي الصحراوية 412 ألف فدان والأراضي المباني 41.5 مليون م2.