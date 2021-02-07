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استجاب لـ70% من طلبات الإحاطة.. رئيس "تكنولوجيا النواب" يعلق على بيان وزير الاتصالات

01:57 م الأحد 07 فبراير 2021
استجاب لـ70% من طلبات الإحاطة.. رئيس "تكنولوجيا النواب" يعلق على بيان وزير الاتصالات

أحمد بدوي

كتب- نشأت علي :

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قطاع الاتصالات يمس كل المواطنين، مؤكدًا أن الإنترنت لم يعد رفاهية وإنما من الأساسيات.

وأعلن بدوي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، استجابة الوزارة لـ70% من طلبات الإحاطة.

وتابع النائب بأنه تم تطوير 860 مكتبًا في 6 أشهر، موضحًا أن عدد الطلبات حتى الآن يبلغ 18 طلبًا، تم الرد على 16 طلبًا منها منذ أيام.

ودعا بدوي إلى ضرورة حصر باقي مكاتب البريد التي لم يصل إليها التطوير، بالتنسيق مع النواب، فضلًا عن حصر ما تم تطويره لتركيب ماكينات صرف آلي.

وأكد بدوي أن اللجنة على تواصل دائم من أجل تحسين خدمات الإنترنت، وكذلك خدمات الاتصالات، لا سيما في ظل شكاوى العديد من الأهالي؛ بسبب ضعف الخدمات.

وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حل أزمة الخدمات التي تنهي رصيد العملاء، مشيرًا إلى أنه تم عمل رقم موحد لإلغاء الخدمات التي تستهلك الرصيد.

أحمد بدوي مجلس النواب وزارة الاتصالات

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