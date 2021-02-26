أمطار متقطعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة
كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس أيام (الجمعة ـ السبت ـ الأحد)، وذلك على النحو التالي:
الجمعة 26 فبراير:
ـ طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
ـ طقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.
ـ طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلاً، بارد على جنوب سيناء.
ـ طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
ـ فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.
ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
السبت 27 فبراير:
ـ طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق بالقاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
ـ طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
ـ طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً، مع شبورة صباحًا على بعض المناطق من وسط سيناء، والرياح معتدلة.
ـ طقس دافئ نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
ـ دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، مع شبورة صباحًا والرياح معتدلة على بعض المناطق من شمال الصعيد.
ـ دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
ـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.
ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
الأحد 28 فبراير:
ـ طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق بالقاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
ـ طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
ـ طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق من وسط سيناء، والرياح معتدلة.
ـ طقس دافئ نهارًا، بارد ليلاً، والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
ـ مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.
ـ دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
ـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.
ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
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