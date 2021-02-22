أكثر الكلمات إنتشاراً

تامر أمين عمرو أديب فيلم السرب الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري حريق الدائري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 50 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

03:00 ص الإثنين 22 فبراير 2021
اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 50 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الأحد، إن الشركة ستسيِّر اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 50 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 3 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة ستسير رحلاتها اليوم بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من (جوبا، بغداد، أكرا، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، أربيل)، و12 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران رحلات دولية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 178151

    عدد المصابين

  • 137837

    عدد المتعافين

  • 10353

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 111931326

    عدد المصابين

  • 87188648

    عدد المتعافين

  • 2477282

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 55 وفاة.. وإصابات جديدة بين الوزراء.. والفيروس ينتهي في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا