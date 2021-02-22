اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 50 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب
كتب- محمد عبيد:
قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الأحد، إن الشركة ستسيِّر اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 50 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 3 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وأضافت المصادر أن الشركة ستسير رحلاتها اليوم بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من (جوبا، بغداد، أكرا، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، أربيل)، و12 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3 آلاف راكب.
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