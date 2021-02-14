بحضور ممثلي 6 جهات حكومية.. البرلمان يناقش موقف عمال "الزراعة" المؤقتين
(مصراوي):
بدأ اليوم الأحد، اجتماع مغلق للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة.
ويشارك في الاجتماع، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والقوي العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويطالب العديد من أعضاء مجلس النواب بحل مشكلة عمال التشجير، بتثبيتهم أو عمل عقود دائمة لهم وتحسين أجورهم، لتحسين ظروفهم المعيشية، ومساعدتهم علي مواجهة أعباء الحياة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
173202
عدد المصابين
-
134638
عدد المتعافين
-
9935
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
109056736
عدد المصابين
-
81044441
عدد المتعافين
-
2402956
عدد الوفيات
إعلان