اليوم.. مصر للطيران تسيّر 66 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب
كتب- محمد عبيد:
تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 66 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 6 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر 41 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، تونس، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، ميلانو، مدريد، نيويورك، جنيف، بروكسل، ميونخ، أثينا، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، آديس أبابا، إربيل، برلين، فيينا، فرانكفورت) و22 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب.
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