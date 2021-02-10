الصين تهدي مصر300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

كتب- مصراوي:

قال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الحكومة الصينية قررت إهداء مصر 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس "كورونا" المستجد؛ بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لمواجهة الجائحة.

استعرضت الدكتورة هالة زايد خلال اجتماع الحكومة اليوم، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف توفير اللقاحات، وكذا أعداد حالات الإصابة الجديدة، وإجمالي عدد المصابين حتى الآن، وعدد الحالات التي تعافت، وعدد الوفيات.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة الصحة موقف توفير اللقاحات للأطقم الطبية، موضحة أنه تم توفير اللقاح لجميع الفرق الطبية الموجودة بكل من مستشفيات العزل والصدر والحميات، وأنه جار تعميم اللقاح على باقي الـ 363 مستشفى المٌخصصين من قبل وزارة الصحة، كما تم إمداد 11 مستشفى جامعيا باللقاح، فضلا عن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وقالت الوزيرة: إن معدل الإصابة الأسبوعي يشهد تراجعا ملحوظا منذ الأسبوع الثالث من شهر يناير الماضي، كما أن معدل الوفيات يُظهر انخفاضا أيضا خلال نفس الفترة تقريبا.​