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الحكومة تنفي هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية

11:54 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
الحكومة تنفي هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من فيديو يزعم نية الحكومة هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية، غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نية للحكومة لهدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كافة الآثار المصرية بما فيها المباني والقصور وعدم المساس بها نهائياً، باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، مُشيرةً إلى أن هناك خطة لترميم القصور الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على هويتها، حيث تم افتتاح قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة بعد ترميمه، وقصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي بعد ترميمه، وجارٍ ترميم قصر محمد على بشبرا تمهيداً لافتتاحه.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هدم قصور أثرية مشروعات قومية

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