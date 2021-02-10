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الإسكان: بدء تسليم 576 وحدة بـ"سكن مصر" بحدائق أكتوبر الأحد المقبل

03:01 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
الإسكان: بدء تسليم 576 وحدة بـ"سكن مصر" بحدائق أكتوبر الأحد المقبل

مشروع سكن مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، تسليم 576 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، المرحلة الرابعة، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر.

وقال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه سيتم تسليم وحدات وحدات العمارتين رقمي 99 و 51، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 177 و 17، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 53 و179، يوم الثلاثاء 16/2/2021، وتخصيص يوم الإثنين 8/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 46 و 70، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 63 و 175، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 38 و178، يوم الثلاثاء 23/2/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 9/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وأضاف رئيس الجهاز، سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 64 و 94، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 92 و 18، يوم الإثنين 1/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 93 و 68، يوم الثلاثاء 2/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

مشروع سكن مصر حدائق أكتوبر وحدات سكنية

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مصادر: "الثقافة" تجهز ردًا على إلغاء تخصيص أرض لإقامة قصر ثقافة بسوهاج

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