Masrawy logo white

ضجة.. فؤاد أباظة: "بروش سامي نصر الله فضة مش ألماس"

02:07 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- نشأت علي

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الأحاديث التي يرددها البعض بشأن منحه أحد النواب بروش ألماس باهظ الثمن، شائعات لا أساس لها من الصحة .

وأضاف أباظة، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس والعاشر، من أصدقائه المقربين، وعندما شاهدني أضع بروش على بدلتي أعجب به جدًّا، ومن دافع الصداقة صنعت له واحدًا مثله وقدمته له كهدية .

وأشار أباظة إلى أن التكلفة الحقيقية للبروش لا تتخطي الـ٨٠٠ جنيه؛ خصوصًا أنه ليس من الألماس ولكنه بروش فضي، مبديًا استغرابه من تلك الضجة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلك الهدية التي لم يتعدي ثمنها 1000 جنيه .

وأضاف أباظة أن مَن يهدي هدية يهدي بقيمته، وهذا سلوك شخصي، قائلًا: "أنا الحمد لله ميسور الحال وحتى لو كانت الهدية ألماسًا، وهي ليست كذلك، فليس من حق أحد الحجر عليَّ"، لافتًا إلى أن النائب سامي نصر الله أراد تفخيم قيمة الهدية بحديثه عن أنها ألماس، وذلك شعور يُحسب له نحوي."

وأشار النائب إلى أنه عندما منح النائب سامي نصر الله، البروش، لم يستطع تركيبه، فساعده في ذلك، متسائلًا: لا أجد سببًا للحديث عن تلك الأمور الفرعية، متابعًا: أحترم الجميع ولا أتدخل في شؤون أحد".

أحمد فؤاد أباظة سامي نصر الله ألماس مجلس النواب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
889

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1109

متعافون اليوم

364922

إجمالي الإصابات

20821

إجمالي الوفيات

303368

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..15 سؤالا لكل مادة.. التعليم تحدد ضوابط امتحانات رابعة ابتدائي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا