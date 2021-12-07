بالتعاون مع شركة سعودية.. "التموين" تعلن بدء تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة تجارية بالدقهلية

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، سيعلنان اليوم بدء تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية وحجم الاستثمارات وأنشطة المشروع المتنوعة وتوفير فرص العمل بالتعاون مع إحدى الشركات السعودية، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر .

يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد نجحت على مدار السنوات الثلاث الماضية في جذب العديد من الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية، وإنشاء العديد من المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات المختلفة، وجار إنشاء مشروعات ومناطق لوجستية وتجارية على أرض الواقع في العديد من المحافظات المختلفة بمساحة تتجاوز 368 فدانًا، بإجمالي استثمارات تقدر بـ50 مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أنه جار طرح فرص استثمارية جديدة، وأنه قبل عامَين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات.