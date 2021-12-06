علماء ومنشدون يحتفلون بذكرى الإمام الحسين بن علي في البيت المحمدي

كتب- محمود مصطفى:

احتفل البيت المحمدي بذكرى الإمام الحسين بن علي بقراءة وإسناد كتاب ( مسند الإمام الحسين من كتب السنة التسعة).

وقام عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة الأزهر بقراءة الأحاديث المروية من كتب الصحاح في فضائل آل بيت رسول الله، وأجاز العلماء الحضور بما تلقوه من علوم وماسمعوه من آحاديث بالتواتر عن شيوخهم في فضائل النبي وآل بيته.

وأكد الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، خادم البيت المحمدي، أن الاحتفال بآل بيت النبي من الأمور الحسنة التي يجب المداومة عليها اعترافا بفضلهم وأن الاحتفال بذكراهم تكون بالقراءة والتلاوة للاستفادة علما وأدبا وخلقا وليس بالمظاهر التي تسئ لآل بيت رسول الله مقدما الشكر لمن قاموا بجمع المرويات في فضائل أهل البيت من الجوامع الصحاح.

وقال الشيخ السيد الإدريسي شيخ الطريقة الإدريسية، إن المجالس المحمدية من أعظم المجالس عند الله، فهي محطات التجلي، فما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، مشيرًا إلى أن عطاء الله غيث يعم الكون كله

واختتم الحفل الذي قدمه الشيخ سيد شلبي، بفقرات الإنشاد من الشيخ محمود رضا والمنشد محمود هلال.

وشهد الحفل، إقبالًا من طلاب العلم المصريين والوافدين بحضور الدكتور خالد نصر وكيل كلية أصول الدين، والدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث بكلية دار العلوم، والشيخ محمد زكي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، والدكتور أحمد القرشي الأستاذ بأصول الدين، و الشيخ على صالح من علماء الأزهر.