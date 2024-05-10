تعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمنافذ وزارة الزراعة وعناوين الحجز بالمحافظات

كتب- عمرو صالح:

تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودا مكثفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع والمواد الغذائية عبر منافذها بأسعار مخفضة وتزامنًا مع عيد الأضحى المبارك 2024، طرحت وزارة الزراعة كميات كبيرة من اللحوم بمختلف محافظات الجمهورية.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أسعار الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة وعنوانها بالمحافظات:

- سعر لحم عجول الجاموس الحي للكيلو الواحد نحو 130 جنيهًا.

- سعر لحم عجول البقر الحي للكيلو الواحد 150 جنيهًا

- أسعار العجول البقري تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه للرأس.

- سعر العجول قبل العشر يتراوح بين 35 و40 ألف جنيه للراس.

أماكن حجز الأضاحي 2024 من خلال منافذ وزارة الزراعة في مختلف محافظات الجمهورية:

- مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

- منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.

- منافذ مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

- مزرعة مشتل كفر الحمام بمحافظة الشرقية.

- مشتل قها بمحافظة القليوبية.

- منافذ مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.

- منافذ مزرعة طامية بمحافظة الفيوم.

- منافذ مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

- منافذ محطات البحوث في محافظة الإسماعيلية.

- منفذ العامرية بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ المتراث بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ الجمرك بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ سخا بمزرعة سخا بمحافظة كفر الشيخ.

- منفذ أبورديس ومنفذ أبوزنيمة بسانت كاترين.

- منفذ أوسيم، والذي يقع بشارع أبوقرن بمركز أوسيم.

- منفذ القناطر بمحافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك بالمنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك بالمنطقة الرابع عشر.

أماكن منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة

منافذ وزارة الزراعة لحجز أضاحي عيد الأضحى 2024 بمحافظة القاهرة، جاءت كالتالي:

- منفذ الهرم، والذي يقع في شارع الهرم، بمحطة المطبعة.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، والتي تقع بكفر غطاطي.

- منفذ شبرا.

- منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

- منفذ ميدان لاظوغلي.

- منفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور.

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر، والذي يقع في «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي، والذي يقع بكورنيش النيل أمام مستشفى السلام.

- منفذ القاهرة، والذي يقع في «مايو 15».

- منفذ القناطر، في محافظة القليوبية

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