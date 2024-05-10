فيديو.. ريهام سعيد: "مفيش أي دكتور عنده علاج يرجعني بني آدمه"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو مصور عبر حسابها على انستجرام يوضح تعرضها لتشوه في وجهها جراء عملية تجميلية أجرتها في لبنان.

وعلقت سعيد على الفيديو بقولها: "مفيش دكتور عنده علاج يرجعني بني آدمة تاني، قررت أسلم أمري لله وأعيش كده".

وأضافت ريهام سعيد: "بس هدعي عليك كل يوم في كل صلاة، دمرتني و دمرت حياتي حسبي الله و نعم الوكيل".

وكانت ريهام سعيد قد عرضت فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب تشرح فيه تفاصيل رحلتها العلاجية في لبنان وتعرضها لخطأ طبي فادح أثناء خضوعها لعملية جراحية تجميلية, أدى إلى تشوهات في وجهها.

وناشدت سعيد جمهورها ومشاهديها بمسامحتها والدعاء لها لتجاوز محنتها الحالية، معربة عن ثقتها في القضاء اللبناني وسعيها للحصول على حقها المادي والمعنوي عما بدر من الطبيب اللبناني.