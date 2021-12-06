Masrawy logo white

رمال وأتربة ورياح.. الأرصاد توجّه 3 نصائح للمواطنين

10:27 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
رمال وأتربة ورياح.. الأرصاد توجّه 3 نصائح للمواطنين

الطقس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من الثلاثاء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، من المقرر أن يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الغربية على (القاهرة الكبرى -الوجه البحري -السواحل الشمالية - ومدن القناة - سيناء - شمال الصعيد) والتي تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن تلك الرياح تعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من (3.5 إلى 4) متر.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد مساء.

ووجهت الهيئة عددًا من النصائح التي يجب اتخاذها كالتالي:

1- يجب غلق النوافذ جيدًا.
2- يفضّل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج في مثل هذه الأجواء.
3- القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

3 (2)3 (1)

اقرأ أيضًا..

- طقس الثلاثاء.. هل تصل أمطار الساحل إلى القاهرة؟

عاصفة ترابية الرياح الطقس درجات الحرارة الأرصاد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
902

إصابات اليوم

45

وفيات اليوم

871

متعافون اليوم

363162

إجمالي الإصابات

20727

إجمالي الوفيات

301308

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. توجيهات جديدة من الحكومة بشأن أزمة متحور كورونا الجديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا