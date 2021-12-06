رمال وأتربة ورياح.. الأرصاد توجّه 3 نصائح للمواطنين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من الثلاثاء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، من المقرر أن يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الغربية على (القاهرة الكبرى -الوجه البحري -السواحل الشمالية - ومدن القناة - سيناء - شمال الصعيد) والتي تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن تلك الرياح تعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من (3.5 إلى 4) متر.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد مساء.

ووجهت الهيئة عددًا من النصائح التي يجب اتخاذها كالتالي:

1- يجب غلق النوافذ جيدًا.

2- يفضّل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج في مثل هذه الأجواء.

3- القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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