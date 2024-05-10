أستاذ تغذية يوضح فوائد "البليلة باللبن" و"الجبنة القريش بالطماطم"

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن الأغذية والمشروبات التى تساعد على التركيز والاستيعاب للطلاب.

وأضاف حسونةه، خلال نشرة علمية بحثية، أن التغذية الصحية السليمة التي تؤثر على الذاكرة والقدرات المعرفية الأخرى هي التي تشتمل على العديد من المصادر الغذائية وتكون ما يعرف بـ الوجبة الغذائية المتوازنة التى يتم تناولها بكميات مناسبة لحاجة الجسم ووزنه ونشاطه والحالة الصحية.

وأكد أستاذ التغذية أنه هناك بعض النقاط الهامة التى يجب مراعاتها عن التغذية السليمة فى فترة المذاكرة والامتحانات وتشمل الحرص على تناول الوجبات التي تمد الطالب بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة.

كما أكد على الحرص على الوجبات التي تساعد على تحصيل دراسي أعلى وتركيز أفضل وتجعل الطالب أكثر انتباها وأهمها وجبة الإفطار والتي تحتوي على البروتين والكربوهيدرات مثل تناول كوب من البليلة بالحليب وقطعة من المكسرات أو ساندويتش من الخبز بالجبنة القريش مع قطعة طماطم وقطع خيار وساندوتش خبز مع بيضة مسلوقة أو كوب حليب مع حبوب إفطار، والتى تعمل على الإحساس بالشبع وتحسين عمل المخ حيث يحتوى البيض على مادة الكولين التي تساعد على تقوية الذاكرة.

وتابع: يجب الحرص على تناول الكمية الكافية من الماء التي تعمل على ترطيب الجسم وزيادة التركيز ولمنع الإصابة بالصداع أو الدوخة الناجمين عن قلة المياه كما أن الماء البارد يوقظ الإحساس ويزيد الشعور بالانتعاش.

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