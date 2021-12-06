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"منحوتات رومانسية".. معرض للفنان إبراهيم أحمد بالأوبرا

07:02 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
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(مصراوي):

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا في السادسة مساء الثلاثاء ٧ ديسمبر، بقاعة صلاح طاهر، معرض يحمل عنوان "منحوتات رومانسية" للفنان إبراهيم أحمد أحمد السيد الذى يستمر حتى الاثنين ١٣ ديسمبر الجارى.

يهتم الفنان فى منحوتاته بإبراز المشاعر الرومانسية بالصيغات التشكيلية لخامة الأخشاب بأنواعها المختلفة من خلال التشكيل المباشر على الخامة الطبيعية لأنها الأكثر صلابة والأقدر على البقاء حيث يتذوقها المتلقى ويشعر أنها لحن عاطفى جميل من خلال الرؤية البصرية وذلك فى حوار هادئ بين الرجل والمرأه أو العائلة فى جسد واحد ليعكس الإحساس الصادق فى أعماله النحتية.

يذكر أن الفنان إبراهيم أحمد يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وقد أقام ٢٠ معرضا فى مدينتى روما ونابولى بإيطاليا وقاعات الفنون التشكيليه الكبرى فى مصر كما أن له العديد من المقتنيات الشخصية خارج وداخل البلاد.

دار الأوبرا الفن التشكيلي منحوتات رومانسية إبراهيم أحمد

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