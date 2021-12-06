التموين: ضخ 9 آلاف طن أرز وزيت وسكر يوميًا.. و36 مليار جنيه سنويا للدعم
كتب- محمد سامي:
تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من شركتي الجملة "العامة - المصرية" يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ الصرف و3000 طن زيت يوميا مناصفة ما بين العبوة زنة 800م والعبوة زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة إلى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 32 سلعة.
ووجه الوزير بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ، كما وجّه مديري المديريات بالمحافظات بتشديد الرقابة على مناف صرف السلع التموينية للتأكد من جودة المنتج ووصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق سنويًا لتوفير السلع للمواطنين على بطاقة الدعم بما يقدر بــ36 مليار جنيه سنويًا.
وأصدرت الوزارة بيانًا أعلنت فيه صرف 20% من السلع التموينة عن شهر ديسمبر خلال الأسبوع الأول.
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