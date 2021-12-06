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التموين: ضخ 9 آلاف طن أرز وزيت وسكر يوميًا.. و36 مليار جنيه سنويا للدعم

07:04 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
التموين: ضخ 9 آلاف طن أرز وزيت وسكر يوميًا.. و36 مليار جنيه سنويا للدعم

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرًا من شركتي الجملة "العامة - ‏المصرية" يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ الصرف و3000 ‏طن زيت يوميا مناصفة ما بين العبوة زنة 800م والعبوة زنة 1 لتر، ‏و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة إلى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 32 سلعة.

ووجه الوزير ‏بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ، كما وجّه مديري المديريات بالمحافظات بتشديد الرقابة ‏على مناف صرف السلع التموينية للتأكد من جودة المنتج ووصول ‏الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق سنويًا لتوفير السلع ‏للمواطنين على بطاقة الدعم بما يقدر بــ36 مليار جنيه سنويًا.‏

وأصدرت الوزارة بيانًا أعلنت فيه صرف 20% من السلع التموينة عن شهر ديسمبر خلال الأسبوع الأول.

وزير التموين علي المصيلحي السلع التموينية

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