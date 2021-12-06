رئيس "المواد النووية": افتتاح مصانع فصل المعادن بداية ٢٠٢٢م

كتب-محمد صلاح:

أعلن الدكتور حامد ميرا رئيس هيئة المواد النووية، أنه سيتم افتتاح مصانع فصل المعادن بمناطق البرلس، غليون ورشيد باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن تبذل الشركة المصرية للرمال السوداء بالتنسيق مع الهيئة مجهودات عالية لبدء تشغيل مصانع الفصل مع بداية عام ٢٠٢٢م..



وأكد ميرا فى تصريحات خاصة لمصراوي، أن مشروع استغلال معادن الرمال السوداء بمصر هو مشروع دولي متكامل يؤكد على أن مصر تستقبل اليوم جيلاً جديداً من المشروعات القومية الكبرى ذات أسس علمية وتقنية حديثة يتسنى من خلالها إقامة صناعات تكميلية ذات تطور تكنولوجي متطور.

ونوه إلى أنه لضمان استدامة وتنمية مقدرات مصر من الخام تقوم الهيئة وفقاً لمخطط زمني تنفيذي بتقييم بقية مناطق تواجد الرمال السوداء وحساب الاحتياطي المؤكد من المعادن الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى استكشاف تواجدات جديدة من خام الرمال السوداء.

وأكد أنه دور الهيئة لا يقتصر فقط علي البحث والتنقيب واستخلاص الخامات النووية وما يصاحبها من خامات اقتصادية أخرى تطبيقا لخططها الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية ومتابعها للتطور العالمي في هذا المجال بل تساهم في العديد من المشروعات القومية الضخمة في إطار ما تنتهجه الدولة الآن نحو التوسع في آفاق التنمية المستدامة وإيماناً من الهيئة بدورها في تنمية المجتمع من خلال ما تمتلكه من فائض في الطاقات البشرية والتقنية.

ونوه إلى امتلاك الهيئة طائرة للاستكشاف الجوي من طراز (Beechcraft-B200) المجهزة بأحدث النظم الجيوفيزيائية والملاحية بتكنولوجيا عالمية متطورة للمسح الجوي الإشعاعي والمغناطيسي والتثاقلي للكشف عن البترول وتحديد خزانات المياة الجوفية وقياس الخلفية الاشعاعية للأرض ورصد التراكيب الجيولوجية المصاحبة للثروات المعدنية، حيث شاركت الهيئة في العديد من مشروعات الكشف عن البترول، بالإضافة إلى المساهمة في مشروع المليون ونصف فدان والتنمية الزراعية بالوادي الجديد هذا إلى جانب أعمال استكشاف الثروات الطبيعية ببعض مناطق المثلث الذهبي.