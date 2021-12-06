​​اعرف عقوبات شركات السياحة المخالفة لاشتراطات بوابة العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

هنأت غرفة شركات السياحة، شركات السياحة المصرية والسعودية، والمصريين الراغبين في أداء المناسك، بمناسبة قرار عودة تشغيل العمرة لموسم 1443 هجرية.

وكشفت الغرفة، عن إنشاء "وحدة مراقبة سوق العمرة" لرصد أية إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء.

وأهابت غرفة السياحة، بالشركات عدم الإعلان عن أي برامج عمرة إلى حين الإعلان عن بدء تنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد، من جانب وزارة السياحة والآثار، وذلك تجنبا لوقوع الشركة المخالفة تحت طائلة القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته وكذا القانون رقم 72 لسنة 2021 "قانون إنشاء بوابة المصرية للعمرة".

ويستعرض "مصراوي" عقوبات الشركات المخالفة لإجراءات بوابة العمرة المصرية على النحو التالي:

- إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالقانون.

- في حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية، وذلك بقرار مسبب.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام بوابة العمرة المصرية.

- وفي حالة العودة يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- نفذ رحلات العمرة بدون ترخيص.

2- عدم تطابق البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر.

3- في حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

4- يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.

كانت المملكة العربية السعودية، بدأت الأربعاء 1 ديسمبر، في استقبال أولى الرحلات من الدول المسموح لها بالقدوم المباشر إلى أراضيها دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 3 و5 أيام.

وشمل القرار السعودي فتح باب رحلات العمرة، أمام الدول المسموح بالقدوم المباشر إلى أراضيها ومن ضمنها مصر، اعتبارًا من التاريخ المذكور أعلاه.

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