نقل الكهرباء: بدء تشغيل 8 محطات محولات جهد عالي جديدة

كتب- محمد صلاح:

قالت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام المالي 2020/2021 بلغ حوالي 189 مليار ك.و.س، مضيفة أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت مشالي في بيان لها، اليوم السبت، أنه فيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق، تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 29469 كم لتصبح 31084 كم بزيادة قدرها 1615 كم وبنسبة قدرها 5.5%، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 95315 م.ف.أ لتصبح 112208 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 17.7%.

وحول مشروعات الجهد العالي التي تم تنفيذها، قالت إنه تم وضع الجهد على 8 محطات محولات جهد عالي جديدة وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالي من 62534 م.ف.أ لتصبح 6516,3 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 4,2%، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي من 22486 كم لتصبح 22770 كم بزيادة قدرها 284 كم وبنسبة قدرها 1,3 %، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأوضحت أنه تمت إضافة 17 محطة جديدة على الجهد الفائق منها 7 محطات جهد 500 ك. ف وهو ما زاد من إجمالي السعات بنسبة 17.7%، كما أنه جاري التفاوض واتمام التعاقد في الوقت الحالي على عدد من المشروعات من طاقتي الشمس والرياح تصل إجمالي قدراتها إلى 2350 ميجاوات منها 1800 ميجاوات من طاقة الرياح و550 ميجاوات من الطاقة الشمسية.