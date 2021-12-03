مصادرة الكراسي والمحتويات.. الجيزة: غلق 14 مركزا للدروس الخصوصية بالوراق والعمرانية والحوامدية

شقق الإسكان الاجتماعي.. خطوات ومواعيد التظلم على الاستبعاد من قرعة

مصراوي

كلف محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشرطة المرافق، لتوجيه حملات مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما لها من أضرار على العملية التعليمية.

وتمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع 14 مركزا للدروس الخصوصية بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية ومدينة الحوامدية خلال أسبوع.

ونوهت المحافظة بأنه تم مصادرة الكراسي والمحتويات بالسناتر وإيداع جميع المضبوطات مخازن الوحدات المحلية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.