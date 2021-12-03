كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب تقديم طلبات التظلمات للعملاء "غير المنطبق عليهم الشروط وفقا للفرز المبدئي" المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2" يوم الأحد المقبل 5 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين.

ويستعرض مصراوي خطوات تقديم طلب تظلم لشقق الإسكان الاجتماعي على النحو التالي:

- يتم الخول على رابط تقديم تظلمات شقق الاسكان الاجتماعى.

https://cservices.shmff.gov.eg/complaints

- يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم، ومعرفة نتيجة الفرز.

- إذا كان المتقدم غير منطبق للشروط عليه مفرفة سبب عدم استيفاءه الشروط والأراق الغير مكتملة.

- ثم يستوفي المتقدم البيانات والمستندات اللازمة للتقديم.

4- ثم يضغط على كلمة تقديم طلب تظلم

5- وبعد ذلك يدرس الصندوق التظلم ويراجع المستندات والبيانات المطلوبة.

وكان صندوق الإسكان أعلن أنه تم الانتهاء من فرز كافة ملفات المتقدمين على إعلان سكن لكل المصريين (2) بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل، حيث تم إجراء الفرز المبدئي لما يزيد على 36 ألف ملف وما يحتويه من مُستندات وبيانات مُسـجلة بواسطة المواطنين الحاجزين على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك بهدف التحقق من مدى انطباق الشروط على المتقدمين، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة منهم، علماً بأن عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بلغ 19 ألفا و 433 عميلا، أما العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فبلغ عددهم 16 ألفا و 897 عميلا.