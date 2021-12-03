رمضان 2022.. الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى غدا

كتب - محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا، هلال شهر جمادى الأولى لعام 1433 هجرية، من خلال لجانها الشرعي والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية الهلال من عدمه، غدا، عقب صلاة المغرب.

في الوقت نفسه، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد غرة شهر جمادى الأولى لعام 1433 هجريا.

وأوضح المعهد في بيان له، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها فإن هلال شهر جمادى الأولى، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام التاسعة والدقيقة 43 صباحاً بتوقيت القاهرة، غدا.

وأشار المعهد، إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 10 دقائق، وفي القاهرة لمدة 8 دقائق بعد غروب شمس يوم الرؤية.

ولفت إلى أن الهلال الجديد يبقى في سماء محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين(7 – 10 دقائق)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس يوم الرؤية، تتراوح بين(2- 21 دقيقة).

وأكد المعهد، أنه بناء على ما سبق تكون غـرة شهـــر جمادى الأولى 1443هـ فلكيـــاً يوم الأحـــد المقبل.

وجمادى الأولى، هو الشهر الخامس في التقويم الهجري، ويسبق شهر رمضان بخمسة أشهر.

وأظهرت بعض الحسابات الفلكية، أن موعد حلول شهر رمضان المبارك أول أبريل المقبل.

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