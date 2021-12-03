هيئة الدواء تشارك في ماراثون رياضي احتفالا باليوم العالمي للسكر

كتب- أحمد جمعة:

شاركت هيئة الدواء المصرية في الماراثون الرياضي الذي نظمته "الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم"، والذي أقيم صباح اليوم الجمعة الموافق ٣ ديسمبر، على كورنيش النيل بمنطقة الزمالك.

وأكدت الهيئة أنها تسعى جاهدة إلى تحقيق شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدني، وذلك جنبا إلى جنب مع شركاء الصناعة، وتشجيعها لتلك المبادرات الهادفة إلى نشر التوعية بمخاطر مرض السكري، ومضاعفاته، كذلك ضرورة الاكتشاف المبكر للمرض، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة للشباب وكبار السن.

ومن جانبها أكدت الجمعية المصرية للسكر أنها تهدف إلى تحفيز المواطنين على التغلب على مرض السكري، ومقاومته من خلال إقامة الفاعليات التوعوية المتتالية.

شهد الماراثون مشاركة العديد من قيادات هيئة الدواء المصرية، والرياضيين البارزين، فصلا عن مشاركة كبيرة من المتسابقين، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 500 متسابق.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التوعية والتثقيف الدوائي، وسعيها إلى تحقيق رسالتها التوعوية؛ جنبا إلى جنب مع دورها الرقابي والخدمي.