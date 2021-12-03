"واقع مؤلم".. برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول غياب دعم الرياضيين

مصراوي

تقدم عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة حول الغياب التام في دعم الرياضيين.

وأشار درويش في طلب الإحاطة إلى أن ما يعانيه الرياضيين في أغلب الألعاب الرياضية من غياب دور نقابة المهن الرياضية في دعمهم خلال مسيرتهم بعد اعتزالهم.

وأوضح أنه وبالرغم من النسب المقررة قانوناً للمهن الرياضية في عقود اللاعبين والمخصصة لدعم أنشطة النقابة إلا أن الواقع المؤلم للرياضيين يجعلنا نتسأل عن مصير هذه الأموال وأوجه صرفها، عوضاً عن أهمية الاطلاع على الإفادات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص المعاملات المالية لنقابة المهن الرياضية وأوجه الصرف.

والأسبوع الماضي، ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب إحاطة مقدم ضد نقيب المهن الرياضية وزارة القوى العاملة، بشأن منح تراخيص مزاولة المهنة لغير المتخصصين غير خريجي كليات التربية الرياضية والرياضيين.

وقالت النائبة ولاء عبدالفتاح، مقدم طلب الإحاطة، إن مصر بها مايقرب من 27 كلية تربية رياضية يتخرج منها الآلاف سنويًا، ويواجهون مشكلات عدة في الالتحاق بوظائف بسبب منح نقابة المهن الرياضية كارنية النقابة، لأي شخص يتقدم لها.

وتساءلت النائبة كيف يتم مساواة من ظل لمدة أربع سنوات يتلقى الدراسة؟، بمن يحصل على دورة تدريبة لمدة 4 أسابيع فقط كي يلتحق بالنقابة، متابعة: "نقابة المهن الرياضية أصبحت نقابة من لا مهنة له".

من جانبه، أوصى الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، نقابة المهن الرياضية بإعادة النظر في ضوابط الالتحاق بها كي تحقق المستهدف منها.