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اليوم.. غلق جزئي لكوبري الساحل بالجيزة في هذه المناطق لمدة 3 أيام

03:00 ص الجمعة 03 ديسمبر 2021
اليوم.. غلق جزئي لكوبري الساحل بالجيزة في هذه المناطق لمدة 3 أيام

كوبري الساحل - أرشيفية

كتب– يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل بشكل جزئي في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق تجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لمدة 3 أيام

ويبدأ الإغلاق ابتداء من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 3/12/2021، وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد 5/12/2021، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

يأتي ذلك إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبري الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق تجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة للمتابعة واتخاذ اللازم وإزالة أي معوقات، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وناشدت محافظة الجيزة، قائدي المركبات بالتعاون مع الخدمات المرورية، والالتزام بالتعليمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.​

كوبري الساحل الجيزة ميدان الكيت كات حركة المرور

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