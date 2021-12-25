مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات طيران "بوبيدا" الروسية

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة "بوبيدا" الروسية قادمة من مطار فانكوفو بالعاصمة الروسية موسكو، مع بداية تشغيل رحلاتها لأول مرة إلى المنتجعات السياحية المصرية تزامنًا مع احتفالات الكريسماس، وفي إطار التسهيلات التي تقدمها وزارة الطيران المدني لإعادة حركة السياحة لما قبل.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إنه تم استقبال الطائرة بمدافع المياه وهو العرف الدولي في افتتاح خطوط طيران جديدة، ورحب فريق العلاقات العامة بالمطار بالركاب فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية، كذلك أشرفوا على إنهاء إجراءات وصولهم مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن تنظم الشركة الروسية 7 رحلات أسبوعيًا بين موسكو والغردقة بواقع رحلة واحدة يوميًا.

يذكر أن شركة بوبيدا الروسية هي شركة طيران منخفضة التكاليف، تأسست عام 2014 وتابعة لمجموعة شركة طيران "آيروفلوت" الروسية.