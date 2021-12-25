جهاز أكتوبر: الافتتاح التجريبي لنفق تقاطع 8 على طريق الواحات خلال ساعات
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الافتتاح التجريبي لنفق تقاطع 8 بطريق الواحات.
وقال الجهاز، إن طول النفق يلغ حوالي 800 متر، وعرض 16 مترًا بواقع 4 حارات مرورية، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري.
وتابع الجهاز: "الهدف من تنفيذ هذه الأعمال تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات وربط المدينة بالمحافظات المجاورة لها وحرصًا على سلامة مستخدمي الطريق".
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