جهاز أكتوبر: الافتتاح التجريبي لنفق تقاطع 8 على طريق الواحات خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الافتتاح التجريبي لنفق تقاطع 8 بطريق الواحات.

وقال الجهاز، إن طول النفق يلغ حوالي 800 متر، وعرض 16 مترًا بواقع 4 حارات مرورية، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري.

وتابع الجهاز: "الهدف من تنفيذ هذه الأعمال تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات وربط المدينة بالمحافظات المجاورة لها وحرصًا على سلامة مستخدمي الطريق".