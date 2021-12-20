التمويل العقاري| اعرف آخر فرصة لحجز شقق مدينة المستقبل من بنك القاهرة

​​كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي الحجز في شقق مدينة المستقبل، يوم 31 ديسمبر الجاري، بعد أن أعلن بنك القاهرة عن اتاحة الحجز من خلاله في المرحلة الجديدة بالمشروع والتى تتم بنظام التمويل العقاري والطريقة الحجز الإلكتروني.

مواصفات الوحدات:

تتكون العمارات من دور أرضي و6 أدوار متكررة، وبكل دور 4 وحدات بإجمالي 28 وحدة سكنية في كل عمارة، وكل عمارة بها عدد اسانسير، والوحدات كاملة التشطيبات، بمساحات مختلفة.

الأسعار وطريقة السداد:

تتراوح أسعار الوحدات بين مليون و200 ألف وحتى مليون و400 ألف جنيه، حيث يتم سداد ثمن الوحدة لمدة تصل تتراوح بين 3 سنوات وحتى 7 سنوات بدون فوائد، ومقدم حجز بداية من 25% حتى 50%.

وللحصول على الوحدة بنظام التمويل العقاري يتم التقدم للبنك وسداد مبلغ مقدم حجز يصل لـ20% من ثمن الوحدة وباقي الـ80% يتم سدادها بالتمويل العقاري.

وللسداد نقدا يتم خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز الإلكتروني.

طريقة الحجز:

يتم سداد مبلغ جدية الحجز بقيمة 50 ألف جنيه، بجانب 5.1% من ثمن الوحدة كضريبة القيمة المضافة والمصاريف الإداريةتسدد مع ملئ استمارة الحجز من خلال الموقع الإلكتروني التالي: