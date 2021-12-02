مواقيت الصلاة اليوم الخميس ٢ ديسمبر

كتب - محمود مصطفى:

يقدم "مصراوي" لقرائه خدمة مواقيت الصلاة بجميع محافظات الجمهورية، ليوم الخميس ٢ من ديسمبر ٢٠٢١، وهي كالتالي:

مدن مصر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

القاهرة 5:02 11:44 2:36 4:55 6:17

الاسكندرية 5:08 11:49 2:39 4:57 6:21

الجيزة 5:02 11:44 2:36 4:55 6:17

بور سعيد 4:59 11:40 2:29 4:48 6:11

السويس 4:56 11:39 2:31 4:50 6:12

المحلة الكبرى 5:03 11:44 2:34 4:53 6:16

الأقصر 4:51 11:39 2:38 4:58 6:17

اسيوط 4:58 11:44 2:41 5:01 6:21

المنصورة 5:02 11:44 2:33 4:52 6:15

تندة 5:01 11:46 2:42 5:02 6:22

الفيوم 5:02 11:46 2:39 4:58 6:19

الزقازيق 5:01 11:43 2:33 4:52 6:15

الاسماعيلية 4:58 11:40 2:30 4:49 6:12

كفر الدوار 5:07 11:49 2:38 4:57 6:20

اسوان 4:48 11:37 2:40 5:00 6:18

قنا 4:51 11:38 2:37 4:57 6:16

حلوان 5:01 11:44 2:36 4:55 6:17

البحيرة 5:06 11:47 2:37 4:56 6:19

المنيا 5:01 11:46 2:41 5:01 6:21

سوهاج 4:56 11:42 2:40 5:00 6:20

بني سويف 5:01 11:45 2:38 4:57 6:19

شبين الكوم 5:03 11:45 2:36 4:54 6:17

بنها 5:02 11:44 2:35 4:54 6:17

طلخا 5:02 11:44 2:33 4:52 6:15

كفر الشيخ 5:05 11:46 2:35 4:54 6:17

ملوي 5:00 11:46 2:42 5:01 6:21

دكرنس 5:01 11:43 2:32 4:51 6:14

إدفو 4:49 11:38 2:38 4:59 6:17

بلبيس 5:01 11:43 2:34 4:53 6:15

العريش 4:53 11:34 2:23 4:42 6:05

جرجا 4:55 11:42 2:40 5:00 6:19

الحوامدية 5:01 11:44 2:36 4:55 6:17

إدكو 5:07 11:48 2:37 4:56 6:19

بلقاس 5:03 11:44 2:33 4:52 6:15

دسوق 5:05 11:46 2:36 4:55 6:18

أبو كبير 5:01 11:42 2:33 4:51 6:14

قليوب 5:02 11:44 2:35 4:55 6:17

أخميم 4:55 11:42 2:40 5:00 6:19

المطرية 5:01 11:44 2:35 4:54 6:16

الغردقة 4:48 11:34 2:31 4:50 6:10

زفتى 5:02 11:44 2:34 4:53 6:16

طهطا 4:57 11:43 2:41 5:00 6:20

سمالوط 5:02 11:46 2:41 5:00 6:21

شيراتون المطار 5:01 11:43 2:35 4:54 6:16

حوش عيسى 5:06 11:47 2​:37 4:56 6:19

منوف 5:03 11:45 2:36 4:55 6:18

أشمون 5:03 11:45 2:36 4:55 6:18

منفلوط 4:59 11:45 2:42 5:01 6:21

دمياط 5:01 11:42 2:31 4:49 6:13

كفر الزيات 5:04 11:46 2:36 4:55 6:18