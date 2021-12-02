Masrawy logo white

مواقيت الصلاة اليوم الخميس ٢ ديسمبر

02:01 ص الخميس 02 ديسمبر 2021
مواقيت الصلاة اليوم الخميس ٢ ديسمبر

الصلاة

كتب - محمود مصطفى:

يقدم "مصراوي" لقرائه خدمة مواقيت الصلاة بجميع محافظات الجمهورية، ليوم الخميس ٢ من ديسمبر ٢٠٢١، وهي كالتالي:

مدن مصر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
القاهرة 5:02 11:44 2:36 4:55 6:17
الاسكندرية 5:08 11:49 2:39 4:57 6:21
الجيزة 5:02 11:44 2:36 4:55 6:17
بور سعيد 4:59 11:40 2:29 4:48 6:11
السويس 4:56 11:39 2:31 4:50 6:12
المحلة الكبرى 5:03 11:44 2:34 4:53 6:16
الأقصر 4:51 11:39 2:38 4:58 6:17
اسيوط 4:58 11:44 2:41 5:01 6:21
المنصورة 5:02 11:44 2:33 4:52 6:15
تندة 5:01 11:46 2:42 5:02 6:22
الفيوم 5:02 11:46 2:39 4:58 6:19
الزقازيق 5:01 11:43 2:33 4:52 6:15
الاسماعيلية 4:58 11:40 2:30 4:49 6:12
كفر الدوار 5:07 11:49 2:38 4:57 6:20
اسوان 4:48 11:37 2:40 5:00 6:18
قنا 4:51 11:38 2:37 4:57 6:16
حلوان 5:01 11:44 2:36 4:55 6:17
البحيرة 5:06 11:47 2:37 4:56 6:19
المنيا 5:01 11:46 2:41 5:01 6:21
سوهاج 4:56 11:42 2:40 5:00 6:20
بني سويف 5:01 11:45 2:38 4:57 6:19
شبين الكوم 5:03 11:45 2:36 4:54 6:17
بنها 5:02 11:44 2:35 4:54 6:17
طلخا 5:02 11:44 2:33 4:52 6:15
كفر الشيخ 5:05 11:46 2:35 4:54 6:17
ملوي 5:00 11:46 2:42 5:01 6:21
دكرنس 5:01 11:43 2:32 4:51 6:14
إدفو 4:49 11:38 2:38 4:59 6:17
بلبيس 5:01 11:43 2:34 4:53 6:15
العريش 4:53 11:34 2:23 4:42 6:05
جرجا 4:55 11:42 2:40 5:00 6:19
الحوامدية 5:01 11:44 2:36 4:55 6:17
إدكو 5:07 11:48 2:37 4:56 6:19
بلقاس 5:03 11:44 2:33 4:52 6:15
دسوق 5:05 11:46 2:36 4:55 6:18
أبو كبير 5:01 11:42 2:33 4:51 6:14
قليوب 5:02 11:44 2:35 4:55 6:17
أخميم 4:55 11:42 2:40 5:00 6:19
المطرية 5:01 11:44 2:35 4:54 6:16
الغردقة 4:48 11:34 2:31 4:50 6:10
زفتى 5:02 11:44 2:34 4:53 6:16
طهطا 4:57 11:43 2:41 5:00 6:20
سمالوط 5:02 11:46 2:41 5:00 6:21
شيراتون المطار 5:01 11:43 2:35 4:54 6:16
حوش عيسى 5:06 11:47 2​:37 4:56 6:19
منوف 5:03 11:45 2:36 4:55 6:18
أشمون 5:03 11:45 2:36 4:55 6:18
منفلوط 4:59 11:45 2:42 5:01 6:21
دمياط 5:01 11:42 2:31 4:49 6:13
كفر الزيات 5:04 11:46 2:36 4:55 6:18

مواقيت الصلاة محافظات الجمهورية صلاة الفجر صلاة الظهر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - 938 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا