مواقيت الصلاة اليوم الخميس ٢ ديسمبر
كتب - محمود مصطفى:
يقدم "مصراوي" لقرائه خدمة مواقيت الصلاة بجميع محافظات الجمهورية، ليوم الخميس ٢ من ديسمبر ٢٠٢١، وهي كالتالي:
مدن مصر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
القاهرة 5:02 11:44 2:36 4:55 6:17
الاسكندرية 5:08 11:49 2:39 4:57 6:21
الجيزة 5:02 11:44 2:36 4:55 6:17
بور سعيد 4:59 11:40 2:29 4:48 6:11
السويس 4:56 11:39 2:31 4:50 6:12
المحلة الكبرى 5:03 11:44 2:34 4:53 6:16
الأقصر 4:51 11:39 2:38 4:58 6:17
اسيوط 4:58 11:44 2:41 5:01 6:21
المنصورة 5:02 11:44 2:33 4:52 6:15
تندة 5:01 11:46 2:42 5:02 6:22
الفيوم 5:02 11:46 2:39 4:58 6:19
الزقازيق 5:01 11:43 2:33 4:52 6:15
الاسماعيلية 4:58 11:40 2:30 4:49 6:12
كفر الدوار 5:07 11:49 2:38 4:57 6:20
اسوان 4:48 11:37 2:40 5:00 6:18
قنا 4:51 11:38 2:37 4:57 6:16
حلوان 5:01 11:44 2:36 4:55 6:17
البحيرة 5:06 11:47 2:37 4:56 6:19
المنيا 5:01 11:46 2:41 5:01 6:21
سوهاج 4:56 11:42 2:40 5:00 6:20
بني سويف 5:01 11:45 2:38 4:57 6:19
شبين الكوم 5:03 11:45 2:36 4:54 6:17
بنها 5:02 11:44 2:35 4:54 6:17
طلخا 5:02 11:44 2:33 4:52 6:15
كفر الشيخ 5:05 11:46 2:35 4:54 6:17
ملوي 5:00 11:46 2:42 5:01 6:21
دكرنس 5:01 11:43 2:32 4:51 6:14
إدفو 4:49 11:38 2:38 4:59 6:17
بلبيس 5:01 11:43 2:34 4:53 6:15
العريش 4:53 11:34 2:23 4:42 6:05
جرجا 4:55 11:42 2:40 5:00 6:19
الحوامدية 5:01 11:44 2:36 4:55 6:17
إدكو 5:07 11:48 2:37 4:56 6:19
بلقاس 5:03 11:44 2:33 4:52 6:15
دسوق 5:05 11:46 2:36 4:55 6:18
أبو كبير 5:01 11:42 2:33 4:51 6:14
قليوب 5:02 11:44 2:35 4:55 6:17
أخميم 4:55 11:42 2:40 5:00 6:19
المطرية 5:01 11:44 2:35 4:54 6:16
الغردقة 4:48 11:34 2:31 4:50 6:10
زفتى 5:02 11:44 2:34 4:53 6:16
طهطا 4:57 11:43 2:41 5:00 6:20
سمالوط 5:02 11:46 2:41 5:00 6:21
شيراتون المطار 5:01 11:43 2:35 4:54 6:16
حوش عيسى 5:06 11:47 2:37 4:56 6:19
منوف 5:03 11:45 2:36 4:55 6:18
أشمون 5:03 11:45 2:36 4:55 6:18
منفلوط 4:59 11:45 2:42 5:01 6:21
دمياط 5:01 11:42 2:31 4:49 6:13
كفر الزيات 5:04 11:46 2:36 4:55 6:18
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