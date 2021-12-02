40 طفرة أكثر انتشارًا.. ماذا قالت "الصحة العالمية" عن متحور كورونا الجديد؟

كتب - أحمد جمعة:

عقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، مؤتمرًا صحفياً لتسليط الضوء على آخر مستجدات جائحة كورونا في الإقليم مع التركيز على المتحور الجديد "أوميكرون".

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة، إنه لا يزال مرض كوفيد-19 يؤثر سلبًا على حياة الناس وصحتهم في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط وخارجه، مما ينشر الشعور بالخوف والإحباط.

وأكد المنظري أن وصول التحور الجديد المثير للقلق "أوميكرون" أدى إلى تفاقم الوضع، كما أنه يُشكل تهديدات محتملة للمكاسب التي تحققت بصعوبة خلال العامين الماضيين.

ويرصد مصراوي أبرز ما تضمنه المؤتمر الصحفي من تفاصيل بشأن المتحور الجديد:

زيادة إصابات في 9 دول

قال الدكتور أحمد المنظري إن هناك تباينت في الاتجاهات الحديثة لانتشار كوفيد-19 في الإقليم، ففي حين سجَّلت بعض البلدان انخفاضات في حالات الإصابة والوفيات في الفترة الأخيرة، سجلت تسعة بلدان زيادة في حالات الإصابة، وسجلت ثلاث بلدان زيادة في الوفيات، على مدار الأسبوع الماضي.

وحتى 29 نوفمبر 2021، أُبلغ عن أكثر من 16.7 مليون حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 وأكثر من 309,500 وفاة على مستوى الإقليم.

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متحور كورونا.. 9 بلدان تسجل زيادة بالإصابات في شرق المتوسط

رسالة مهمة للدول

قال الدكتور أحمد المنظري، إن ما يجب أن نفعله أثناء الاستجابة لظهور التحور الجديد لكورونا "أوميكرون" ونخفف من آثاره المحتملة، بالحفاظ على جميع التدابير التي نعلم أنها فعالة ضد فيروس كوفيد-19، مع توسيع نطاق تطبيقها.

وشدد على ضرورة تلقي اللقاحات، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد البدني، وتنظيف الأيدي، وضمان التهوية الجيدة للأماكن المغلقة، والعمل وفقًا لمبادئ الشفافية، والتضامن، والإنصاف.

وتابع: "نطلب، على وجه التحديد، من جميع الدول الأعضاء تعزيز ترصُّد المرض حتى تتمكن من الاكتشاف المبكر لحالات كورونا المحتملة الناجمة عن التحور أوميكرون، والاستجابة السريعة لها".

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متحور كورونا الجديد.. الصحة العالمية توجه رسالة مهمة للدول

التحور الأكثر انتشارًا لكورونا حالياً

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن متحور "دلتا" لفيروس كورونا، هو التحور الأكثر انتشارا بين دول العالم حالياً.

وطالب المنظري، الجميع باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار تحورات كورونا.

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الصحة العالمية تكشف عن التحور الأكثر انتشارًا لكورونا حالياً

الخطر على هذه الفئات

قال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارىء الصحية الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك الكثير من المعلومات لا نعرفها عن متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وأوضح أن القلق يكون مبالغا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ويجب حماية تلك الفئات.

وأشار برنان إلى أن متحور "أوميكرون" سريع الانتشار مقارنة بالتحورات الأخرى، كما أن معظم الحالات ليست شديدة ولم تصل إلينا تقارير بوفيات مؤكدة.

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هل يُفيد الإغلاق في منع انتشار المتحور؟

قال الدكتور ريتشارد برنان، إنه "لحسن الحظ لدينا العديد من الأدوات التي تتيح فرصة الحد من انتشار أوميكرون وعلينا أن نواصل تلك الأدوات".

وبشأن اتخاذ قرار الإغلاق مجددًا، أوضح برنان أن اتخاذ التدابير التقييدية يجب أن تستند إلى الأدلة وتقييم المخاطر، وهذا يتطلب تحليلا تفصيليا فيما يتعلق بانتشار المرض ومدى قوة النظم الصحية.

وأشار أنه بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية تبين أن الغلق الكامل للسفر الدولي يجب أن يستند إلى تقييم المخاطر، وتتفهم قرار الدول بغلق السفر مع بعض البلدان.

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هل يُفيد الإغلاق في منع انتشار متحور كورونا "أوميكرون"؟.. الصحة العالمية تحسم الجدل

الصحة العالمية: لا نعرف الكثير عن المتحور

قال الدكتور أحمد المنظري، إنه لا تزال توجد أمور كثيرة لا نعرفها عن هذا متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع شبكات الخبراء في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثيره على انتقال المرض، وشدته، وما إذا كان قد يفلت من المناعة التي اكتسبناها سواء من خلال عدوى سابقة أو من خلال اللقاحات.

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أيام أو أسابيع.. الصحة العالمية: لا نعرف الكثير عن متحور كورونا الجديد

رصد 40 تحورا مرتبطا بـ"أوميكرون"

قال الدكتور ريتشارد برنان، إنه تم رصد أكثر من 40 تحورا مرتبطا بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وشدد على أنه لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات الحالية أمام متحور "أوميكرون"، لافتا إلى أن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن معظم الإصابات بالمتحور بسيطة ولا توجد حالات خطيرة.

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الصحة العالمية: رصد 40 تحورا مرتبطا بـ"أوميكرون"

هل يُصاب المتعافون بـ"أوميكرون"؟

قال مدير الطوارىء الصحية الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لا تزال تدرس كافة البيانات بشأن متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وبشأن تأثير التحور على الملقحين، قال برنان إننا "لا زلنا في مرحلة مبكرة للحكم، ولكن المؤشرات تبين أن من أصيب بالفيروس في وقت سابق وحصل على مناعة سيكون عرضة للإصابة بالمتحور الجديد".

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متحور كورونا الجديد.. هل يُصاب المتعافون من الفيروس بـ"أوميكرون"؟

نصائح مهمة للوقاية من المتحور

قال الدكتور أحمد المنظري، إن ما يجب أن نفعله أثناء الاستجابة لظهور التحور الجديد لكورونا "أوميكرون" ونخفف من آثاره المحتملة، بالحفاظ على جميع التدابير التي نعلم أنها فعالة ضد فيروس كوفيد-19، مع توسيع نطاق تطبيقها.

وشدد على ضرورة تلقي اللقاحات، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد البدني، وتنظيف الأيدي، وضمان التهوية الجيدة للأماكن المغلقة، والعمل وفقًا لمبادئ الشفافية، والتضامن، والإنصاف.

وتابع: "نطلب، على وجه التحديد، من جميع الدول الأعضاء تعزيز ترصُّد المرض حتى تتمكن من الاكتشاف المبكر لحالات كورونا المحتملة الناجمة عن التحور أوميكرون، والاستجابة السريعة لها".​